Treinão Solidário arrecada leite, fraldas e produtos de higiene para instituições assistenciais

O Treinão Solidário, promovido pelo grupo Corredores com Propósito, alcançou resultado positivo no último domingo (31) Ao todo, foram arrecadados 280 litros de leite, 1.250 tiras de fralda geriátrica e diversos produtos de higiene pessoal, como sabonetes, pastas de dente, xampus e hidratantes corporais.

Toda a arrecadação foi dividida entre duas instituições assistenciais de São Carlos: a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Asilo Helena Dornfeld, que receberam com gratidão as doações destinadas a auxiliar no atendimento a seus públicos.

Os organizadores do evento, Alex Veronese, Du Ventura, Edu Carozeli e Junior Montalvão, agradeceram a todos que participaram e colaboraram.

