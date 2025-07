Torneio regional reúne equipes de vôlei feminino em São Carlos

Festival de vôlei feminino colocou em ação quatro equipes - Crédito: Zé_Photografy

Com o propósito de dar mais oportunidades para as equipes de são Carlos e da região participarem de torneios bem organizados, com bom nível técnico e que as atletas amadoras possam interagir mais com outras jogadoras, além de, no final se confraternizarem em uma bela festa junina, foi realizado domingo, 29, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, Jardim Santa Felícia, um festival de vôlei adulto feminino.

Após a realização de seis partidas, a AVS/Fusion sagrou-se campeã, com o Elite conquistando a segunda colocação. Ibaté ficou em terceiro lugar e o Evolution, com a quarta colocação.

Os resultados das partidas foram os seguintes:

AVS/Fusion 2x0 Evolution

Elite 2x0 Ibaté

Elite 2x0 Evolution

AVS/Fusion 2x0 Ibaté

Ibate 2x0 Evolution

AVS/Fusion 2x0 Elite

