Torneio regional de bets irá agitar São Carlos

Torneio de Bets irá agitar São Carlos com muita descontração - Crédito: Divulgação

São Carlos irá receber no dia 17 de setembro, mais um evento relacionado ao projeto Reviver Resgatando Valores, idealizado por Alexandre Tello e Lucimara Souza e que tem como meta, trazer práticas esportivas e culturais do passado para a população. O evento tem o apoio do São Carlos Agora.

Dessa vez tem o Cultural Games – Jogo de Art Bets, prática saudável que cativava jovens de todas as idades nos anos 80 e 90. “Aquele jogo de taco, com bolinha de tênis na qual a criançada se reunia todo final de tarde para brincar”, relembrou Tello.

O Cultural Games desse ano iniciou com o Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã. O próximo passo é Torneio Regional De Art Bets e em outubro está programado o Campeonato de Golzinho de Rua.

De acordo com Tello, o torneio de bets deve acontecer no domingo, 17 de setembro, no Parque do Bicão. Segundo o organizador, será solicitada uma taxa solidaria para cada participante que será um quilo de arroz e um quilo feijão que serão doados para famílias carentes de São Carlos.

As duplas devem fazer as inscrições até o dia 15 de setembro pelo WhatsApp 16-99314-0954. De acordo com Tello, durante o evento terá DJS, foods trucks, apoio do Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal e segurança da por guardas municipais.

Muitos prêmios serão ofertados para os vencedores e prêmios de participação até o 5º lugar.

