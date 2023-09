Torneio Regional de Art Bets será dia 24 de setembro

Competição busca resgatar valores culturais - Crédito: Divulgação

Devido São Carlos sediar um evento de arrancadas com veículos especialmente preparados, o Torneio Regional de Art Bets, inicialmente previsto para o domingo, 17 de setembro, foi adiado para o dia 24 do mesmo mês, com o intuito de proporcionar uma opção de lazer a mais para os simpatizantes desta prática.

O torneio, que tem o apoio do São Carlos Agora, é mais um evento relacionado ao Projeto Reviver Resgatando Valores, idealizado por Alexandre Tello e Lucimara Souza e procura trazer de volta, práticas esportivas e culturais do passado para todos os interessados. O bets é uma prática dos anos 80 e 90. É o jogo com um taco e uma com bolinha de tênis, na qual a criançada se reunia todo final de tarde para brincar. O cultural games de 2023 iniciou com o Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã e em outubro tem campeonato de golzinho de rua.

O torneio de bets irá acontecer no Parque do Bicão e a taxa é solidária. Para cada Participante que será pedido um quilo de arroz e um quilo de feijão que será doado para famílias carentes de São Carlos. As duplas devem fazer as inscrições pelo WhatsApp 16 99314-0954.

A programação consta ainda DJs no evento, food trucks e apoio do Departamento de Trânsito e Guarda Municipal.

