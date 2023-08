Torneio início marca a abertura das comemorações dos dez anos de Copa Evangélica

Jogos acontecerão no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto - Crédito: Gustavo Curvelo

A tarde deste domingo, 6, será histórica para a trajetória da Copa Evangélica. Afinal, a data iniciará oficialmente as comemorações relativas aos dez anos da associação, que começou suas atividades em 2013 e, desde então, tem promovido campeonatos de futebol de campo, futebol society e futsal nas praças esportivas da cidade e até disputado torneios regionais.

Curiosamente, assim como no primeiro ano, a celebração será feita com a Copa Evangélica de futsal, que, em 2023, conta com a participação de 12 equipes e, neste primeiro dia de evento, terá a realização do torneio início a partir das 13h, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, logo após a cerimônia de abertura.

O torneio início terá o formato eliminatório, com cada equipe disputando ao menos uma partida. O campeão será premiado com três pontos para a competição regular, enquanto o vice-campeão somará um ponto.

Participarão do torneio os times Quem Procura Acha, Quadrangular São José A, Quadrangular São José B, Comunidade Profética Cristã, Pentecostal da Bíblia, Adventista São José, Quadrangular Jockey Club, Nova Vida em Cristo, Internacional da Vida, Império da Luz, Sara Nossa Terra e Quadrangular Tangará.

