Top 30 mundial conquista título da 10ª etapa do Circuito Beach Tennis em São Carlos

São Carlos foi palco neste final de semana da 10ª etapa do Circuito Beach Tennis, realizada na Arena 241, com transmissão ao vivo pelo canal PlayBT no YouTube. O evento contou com grandes nomes da modalidade e definiu os campeões no último domingo (13).

No feminino, o destaque ficou com a paulista Lorena Melo, que figura entre as 30 melhores do mundo, e sua parceira Marina Ohno. A dupla venceu com autoridade Clara Mello e Izza Pedrosa, com parciais de 6/1 e 6/3. “Muito bom, ótimo jogar com a Ma. Jogos duros, demoramos a encontrar a sintonia. Muito legal estar jogando o Circuito, parabéns à organização e ao PlayBT pela transmissão. Título é sempre bom”, comemorou Lorena. Marina também celebrou: “Estava meio travada nas finais, quem sabe agora as portas se abrem. Queria agradecer à Lorena e ao Circuito”.

No masculino, o título ficou com a dupla formada pelo chileno Alexander Beller e o brasileiro Matheus Merlo, que superaram o baiano Anttonio Tremura e o brasileiro Gabriel Santarelli por 6/3 e 6/1. “Sem dúvida estou muito feliz. Jogar com o Beller, super experiente, nem tínhamos treinado, mas deu tudo certo”, disse Merlo, que venceu pela primeira vez no Circuito. Já Beller destacou a importância da conquista: “Sempre é bom vencer um título. Minha família está aqui, meu filho torce demais por mim. Para o Chile, sempre é bom ter título para motivar outros atletas a competirem”.

Eduardo Souza, organizador do Circuito, elogiou a estreia do evento na cidade. “Estamos muito felizes com esse primeiro torneio em São Carlos. Organização impecável, arena muito bem estruturada. Que seja a primeira de muitas etapas aqui.”

A etapa também teve importância para os atletas amadores, que seguem na disputa pelas primeiras posições nos rankings, de olho na premiação principal: uma viagem para o tradicional torneio de Aruba, em 2026.

A 11ª etapa do Circuito Beach Tennis já tem inscrições abertas e será realizada de 1º a 3 de agosto na Arena Sunset, em São José dos Campos (SP). Os interessados podem se inscrever pelo link: https://letzplay.me/circuitobeachtennis.

Leia Também