Times filiados à LDSC vão à Câmara pressionar vereadores por torneios de futebol amador

Câmara Municipal será palco de protestos de representantes de clubes que disputam o futebol amador - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Associação de Times filiados à Liga Desportiva de São Carlos, prometem ir à Câmara Municipal pressionar e cobrar os vereadores, após terem conhecimento de um possível adiamento da Champions Cup (séries Ouro e Prata), que estavam previstos para iniciarem neste final de semana.

Horas antes o São Carlos Agora divulgou o fato e ainda guarda o posicionamento da Prefeitura Municipal. Agora, em nota oficial, as equipes se posicionaram sobre o assunto desta nova polêmica, agora na esfera esportiva, que pode trazer novos desdobramentos nos próximos dias.

Na nota, os representantes da equipe mostram profunda indignação e garantem que irão na sessão ordinária desta tarde com faixas de protesto e vão querer o posicionamento dos parlamentares sobre a situação.

Abaixo, a nota em sua íntegra:

“NOTA OFICIAL

ASSOCIAÇÃO DE TIMES FILIADOS À LDSC

Nós, da Associação de Times Filiados à LDSC, viemos por meio desta manifestar nossa indignação frente à falta de respeito com que o futebol amador de nossa cidade vem sendo tratado.

Desde dezembro, diversas equipes têm se preparado, treinado, recrutado jogadores e arcado com despesas, movidos pela promessa do início do campeonato nos meses de março e abril. No entanto, essa expectativa não se concretizou, sendo informados pela Liga que a razão era problemas na licitação de arbitragem.

Após longas semanas de espera, foi anunciada a tabela do campeonato, com início previsto para o dia 14 de maio, incluindo o jogo de abertura (Recopa) e, no dia 18 de maio, o começo da 4ª Champions Cup Amador. Contudo, na data de ontem (segunda-feira), recebemos a notícia de que o jogo de abertura será cancelado, sem previsão para o início da competição.

Diante dessa situação, surgem questionamentos sobre os recursos destinados ao esporte em nossa cidade e para onde estão sendo direcionados esses valores. Onde está o respeito por uma competição que movimenta aproximadamente 5 mil pessoas por mês e contribui para a economia local? Onde estão as promessas feitas pelo então candidato a prefeito, hoje eleito, Netto Donato, que prometeu campos de qualidade, estudos para a criação de um novo campo e a instalação de grama sintética em três campos da cidade? Por que os principais campos da cidade estão abandonados, sem irrigação e com uma estrutura vergonhosa para receber nossos familiares? E, principalmente, quando começam as competições esportivas em nossa cidade?

Solicitamos respostas e esclarecimentos por parte da LDSC, da Câmara Municipal, da Secretaria de Esportes e da Prefeitura sobre o futuro do futebol amador em nossa cidade.

Aproveitamos para convidar todos os dirigentes, atletas, torcedores, familiares e interessados a estarem presentes hoje (terça), às 15 horas, na Câmara Municipal, para que juntos possamos cobrar o início do campeonato e melhorias em nossas praças esportivas!

Juntos somos mais fortes!

Associação de Times Filiados à LDSC

A.A. Abdelnur

Amigos City

Aracy E.C.

Atlético de Munique

Barbaridade

Boleiragem

Botafogo

Cometa

Cruz Azul

Esportiva

Fluminense

Grêmio FC

Holanda

Jockey

Juventude

Marola

Milan

Mulekes de Vila

Pakabá

Pé na Porta

R.9 FC

Red Back

Red Bull

Santa Angelina

Santa Isabel

Simeão FC

Tijuco Preto

União Aracity

União Douradense

Unidos

Várzea City

Vila Prado

Zé Bebeu

Paulistano

