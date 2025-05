Time são-carlense conquista título no Inter Estadual de Kung Fu

Time são-carlense brilhou no Campeonato Inter Estadual de Kung Fu - Crédito: Divulgação

O Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, em Santo Amaro, São Paulo, foi palco, domingo, 18, do 16º Campeonato Inter Estadual de Kung Fu – Open Brasil de Artes Marciais. O time Kung Fu Garra de Águia - Academia Performance, comandado pelo técnico Hugo Brito brilhou e conquistou o título por equipes.

Os atletas são-carlenses mostraram força, determinação e resiliência, conquistando medalhas e troféus, mostrando a força da modalidade na cidade.

“Estamos com a meta de promover a arte marcial do Kung-Fu em São Carlos. Agradecemos a Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal por apoiar os atletas com um ônibus para o local do evento”, disse Brito.

As conquistas

Ao final dos combates, o time são-carlense contabilizou a conquista de diversas medalhas. Os ganhadores foram os seguintes:

Medalhistas de ouro: Leon dos Santos Brito, Tathiana Rosa, Nicolas Fortulan, Enzo Pompeu, Marcio Roberto Campos, Geovanna dos Santos, Hector Pereira, Laura Cassiano Leme, Daniel Invenzione, Leonardo Antoniuk Sobhie, Gustavo Antoniuk Sobhie.

Medalhistas de prata: Gisele Aparecida dos Santos, Bryan Maximiano Fernandes, Pietro Lima Faria, Pedro Caballero, Omar Atique Sobhie.

Medalhistas de bronze: Adriano Fallaci, Rafael Invenzione, Kleber da Costa.

