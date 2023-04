Time são-carlense conquista título em torneio regional

Jogadores do Zé Bebeu comemora o título conquistado em Descalvado - Crédito: Divulgação

A equipe de futebol amador de São Carlos, Zé Bebeu FC após conquistar o título do Raspadão 2019 e parar momentaneamente as atividades devido a Pandemia da Covid-19, retornou às atividades em 2023 com um projeto de formar um clube e dar oportunidade para as pessoas praticarem uma atividade saudável.

Desta forma, domingo, 23, durante todo o dia, a equipe são-carlense representou a cidade no Torneio Jintai, realizado no estádio municipal São Sebastião, em Descalvado.

Após três disputados jogos, conquistou o título. Teve ainda em Anderson Dantas, o melhor goleiro e Vitor Hugo Valim, considerado o melhor jogador da competição.

No torneio descalvadense, o Zé Bebeu estreou com vitória em cima do São Sebastião por 2 a 0. Posteriormente empatou em 0 a 0 com o Jintai e na decisão das penalidades para apurar o vencedor, a agremiação são-carlense levou a melhor e fez 4 a 3.

Na disputa do título, o Zé Bebeu encarou o Bola na Rede e venceu pela contagem de 2 a 0, levantando a taça.

Com a equipe formada, o próximo desafio do Zé Bebeu será agora a série prata da ADN Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. O torneio início da competição será neste domingo, 30.

