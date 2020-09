Time feminino de vôlei se prepara para testes da Covid-19

Crédito: Marcos Escrivani

As jogadoras da equipe feminina de vôlei Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill se preparam para realizar nesta semana, os testes PCR para detectar a presença ou não do Sars-Cov-2. novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19. Caso sejam negativadas, as atletas retornam aos treinos seguindo todos os protocolos de segurança. As normas foram definidas pelas autoridades sanitárias.

A equipe irá disputar o Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) e a Copa AABB que vai acontecer nos primeiros meses do ano que vem, em Ribeirão Preto.

Na APV, a equipe enfrentará um grupo único, buscando ficar entre os dois melhores do certame para disputar as finais da série ouro. O campeonato contará com o Objetivo/InHouse/Smec de São Carlos, São João da Boa Vista, São José da Bela Vista e Araraquara.

Ja na Copa AABB, a equipe já disputa a série ouro e terá pela frente a AABB Ourocap, Objetivo/InHouse/Smec, CIA Atlética, Recra, União Jaboticabal, Vista Alegre do Alto e Vôlei Mania Sertãozinho.

“Nossa equipe é jovem, mas conta com novos reforços. É nosso primeiro ano em competições oficiais, depois de meses sem treinos, mas entramos com as melhores expectativas para os dois torneios, buscando a melhor colocação. Vemos esse torneio “acelerado” em 2020 como uma preparação para o próximo ano, voltando a dar ritmo às meninas”, disse Dudão.

