Timão terá um ‘mistão’ para encarar a Lusa

Talles Magno deve ser titular do Timão que pega a Lusa no Pacaembu - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Um tradicional jogo, outrora clássico, será realizado às 18h30 deste sábado, 15, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Frente a frente, a Portuguesa do Canindé e o Corinthians.

Em segundo lugar no grupo B com 10 pontos, a Lusa depende apenas de suas forças para chegar às quartas de final. Para tanto, basta vencer seus últimos compromissos da primeira fase do Paulistão. O Guarani lidera com 11 pontos e em 3º está o Santos, com 9.

Entretanto, o Corinthians de Ramón Díaz é dono da melhor campanha e lidera o Grupo A, com 25 pontos. Já classificado, soma oito vitórias em 10 jogos.

Para esta partida, Ramon deve escalar um time alternativo e pode utilizar alguns titulares, mesclando a equipe que tem como meta conquistar os seis pontos restantes na primeira fase e fechar a primeira fase com a melhor campanha deste novo formato do Paulistão.

A rodada

Sábado, 15

16h – Ponte Preta x Botafogo

18h30 – Portuguesa x Corinthians

20h30 – RB Bragantino x Noroeste

Domingo, 16

16h – São Bernardo x Guarani

16h – Velo Clube x Internacional

18h30 – Palmeiras x São Paulo

20h30 – Santos x Água Santa

Segunda-feira, 17

20h – Novorizontino x Mirassol

Classificação

Leia Também