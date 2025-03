TimÃ£o pronto para a decisÃ£o do PaulistÃ£o; Palmeiras tem que vencer

Corinthians pronto para a decisão e time joga por um empate - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians está preparado para a finalíssima do Paulistão. Às 21h35 desta quinta-feira, 27, na Neo Química Arena, recebe o Palmeiras pelo duelo de volta da final. A equipe de Ramon Diaz joga pelo empate, enquanto que a representação comandada por Abel Ferreira tem que vencer para ter chances de conquistar o inédito tetracampeonato estadual.

A equipe corintiana encerrou a preparação para a decisão na tarde desta quarta-feira, 26, no CT Dr. Joaquim Grava. Após uma ativação na academia e o aquecimento no campo, o elenco realizou um exercício tático de enfrentamento sob o comando do técnico Ramón Díaz. Jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis também foram trabalhadas.

Félix Torres, José Martínez, André Carrillo, Romero e Memphis Depay retornaram aos trabalhos após servirem às suas seleções na Data Fifa.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Timão pode conquistar seu 31º título estadual com um empate. Titular na partida no Allianz Parque e preparado para a finalíssima, o meia André Carrillo quer um Corinthians agressivo desde o início do duelo, sem pensar na vantagem.

“Cheguei hoje (de viagem), um pouco cansado. Mas não tem desculpa. É uma final contra o Palmeiras, em casa, com a nossa torcida. O objetivo é claro: começar o jogo como se estivesse 0 a 0 e ir em busca da vitória e do título. Não temos que ficar apoiados (na vantagem). Temos que jogar sério. Não temos que pensar no que aconteceu no primeiro jogo, temos que pensar no segundo. A partida começa 0 a 0. Sabemos que somos muito fortes com a nossa torcida. Vai ser um dia especial e bonito. Se Deus quiser, vamos festejar depois do jogo”, disse Carrillo, que promete entregar muita raça dentro de campo.

“Nunca sabemos o que vai acontecer numa final. Mas o que eu posso falar é que final se ganha, não tem jogo bonito. Não tem nada disso. É ganhar de qualquer jeito. Não vai faltar entrega”, compartilhou.

Palmeiras

O Palmeiras fez na tarde desta quarta-feira, 26, na Academia de Futebol, mais um treino tático em preparação para o confronto com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela segunda final do Campeonato Paulista. Após servirem suas seleções na Data Fifa, Weverton, Estêvão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres treinaram normalmente com o grupo. Richard Ríos, que atuou em tempo integral nos dois jogos da Colômbia, fez regenerativo tanto no voo fretado com um fisioterapeuta do clube quanto em sua chegada ao centro de treinamento.

No campo, depois de trabalhos de aquecimento, os jogadores alviverdes colocaram em prática uma movimentação tática com ênfase em simulações de jogo. Na parte final, houve um descontraído recreativo e, por fim, o técnico Abel Ferreira conversou com o elenco palestrino.

O atacante Vitor Roque, que chegou ao Verdão neste mês de março, falou da busca por seu primeiro título com a camisa alviverde. “Estou muito feliz de estar aqui. Desde a minha chegada, foram dois jogos importantes e decisivos (semifinal contra o São Paulo e final contra o Corinthians). Agora vamos para o terceiro jogo decisivo, uma final. Espero ajudar meus companheiros a conquistar esse título”, afirmou o camisa 9.

O Tigrinho comentou também sobre a preparação para o duelo na Neo Química Arena. “Estamos preparados, treinando firme para fazer o melhor amanhã e, se Deus quiser, conquistar esse título. Foi uma pena não termos saído com a vantagem no jogo passado, mas está tudo em aberto para tentarmos buscar a vitória na casa deles”, concluiu.

Esta será a 8ª final entre Palmeiras e Corinthians na história, com vantagem alviverde de quatro títulos contra três do rival. O Verdão faturou a taça em 1936, 1974, 1993 e 2020 e o Alvinegro levou a melhor em 1995, 1999 e 2018.

Será também a terceira partida eliminatória disputada pelo Palmeiras na Neo Química Arena, inaugurada em 2014, e o Verdão levou a melhor nas duas anteriores, ambas válidas por semifinais de Campeonato Paulista: avançou à final em 2015 ao empatar com o Corinthians e vencer nos pênaltis e avançou à final em 2021 ao vencer por 2 a 0.

Atual tricampeão estadual, o Verdão busca em 2025 um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e inédito entre os clubes em atividade – em toda a história, o único a conquistar o Campeonato Paulista quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919, tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália, campeão pela primeira vez em 1920 diante do próprio Paulistano. (com os portais do Corinthians e Palmeiras)

