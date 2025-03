TimÃ£o completo pega o Mirassol de olho na semifinal

Corinthians, favorito, entra em campo para despachar o Mirassol - Crédito: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Com a melhor campanha da primeira fase do Paulistão, o Corinthians encara o Mirassol neste domingo, 2, a partir das 18h30 na Neo Química Arena, em partida válida pelas quartas de final. O Timão teve um excelente desempenho e terminou com 27 pontos na primeira colocação do Grupo A

A equipe de Ramon Diaz vai encarar o Mirassol que começou bem a competição, mas encerrou a participação com quatro derrotas consecutivas.

O Timão é favorito e terá força máxima no ‘mata’, apesar do jogo desgastante contra o Universidad Central, da Venezuela, pela segunda fase da pré-Libertadores. Ramón Díaz tem apenas um desfalque confirmado, já que o volante Raniele sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita.

Após o Paulistão, o Corinthians volta novamente as atenções para a pré-Libertadores, pois na quarta-feira, 5, a partir das 21h30, enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira fase.

O Mirassol está há seis jogos sem vencer, e vem de quatro derrotas, sendo a última para o Palmeiras, em casa. O time ainda deve ser comandado pelo técnico interino Ivan Baitello.

