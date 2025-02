Tijuco Preto encara Zavaglia e tem que vencer no Raspadão

Tijuco entra em campo com a necessidade da vitória no Raspadão - Crédito: Divulgação

O Tijuco Preto tem um jogo decisivo na manhã deste domingo, 16, pela quinta rodada da primeira fase do 15º Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy, quando as equipes do Grupo A enfrentam as do B.

O Tijuco faz o último jogo da fase qualificatória (folga na última rodada) e por este motivo a equipe joga pela vitória diante do Zavaglia. Somente os três pontos interessam, uma vez que, em caso de empate ou derrota, ficará na torcida, dependendo de outros resultados para avançar no campeonato.

A rodada

A penúltima rodada da fase terá neste domingo cinco jogos que começam às 8h. Os jogos são os seguintes:

Tijuco Preto x Zavaglia

Caixa D’Água x Galo das Arábias

Aracy x Nata São-carlense

Pé Na Porta x Nova Era

Real Maloka x Bola + 1

