Tijuco e Família Planalto Verde são os melhores no Raspadão

Família Planalto Verde goleou e lidera grupo no Raspadão Veterano - Crédito: Divulgação

A bola rola com muito entusiasmo no Raspadão do Cidade Aracy. Principalmente nas manhãs de domingo, quando acontece rodadas do 15º Campeonato Veterano, que reúne 10 equipes na temporada 2025.

Neste domingo, 29, aconteceu a quarta rodada da primeira fase, com as equipes do grupo A medindo forças contra as do B.

Aconteceu quatro partidas e o destaque ficou para a goleada da Família Planalto Verde em cima do Tijuco Preto por 4 a 0. As duas equipes, curiosamente lideram os seus grupos, porém, com o resultado, somente a Família Planalto Verde manteve os 100% de aproveitamento, conquistando três vitórias em três jogos, totalizando 9 pontos. Já o Tijuco, com os mesmos nove pontos, mas com um jogo a mais (4) conheceu o primeiro revés.

Resultados da rodada

Família Planalto Verde 4 x 0 Tijuco Preto

Galo Doido 4 x 1 Confiança

Os Malucos 0 x 4 Canela Seca

Jr Aracy 3 x 0 Katadão

O Raspadão até aqui

Resultados

Rodada 1

Galo Doido 3 x 1 Panelão

Tijuco Preto 2 x 1 Desportivo Central

Canela Seca 0 x 1 Jr Aracy

Confiança 1 x 6 Família Planalto Verde

Rodada 2

Confiança 0 x 2 Desportivo Central

Katadão 0 x 0 Os Malucos

Família Planalto Verde 4 x 1 Panelão

Tijuco Preto 2 x 0 Canela Seca

Rodada 3

Confiança 3 x 0 Katadão

Canela Seca 0 x 2 Panelão

Os Malucos 4 x 3 Desportivo Central

Galo Doido 1 x 1 Jr Aracy

Principais artilheiros

5 gols – Willian (Família Planalto Verde)

4 gols – Adriano (Galo Doido)

3 gols – Marcos (Família Planalto Verde) e Dione (Desportivo Central)

O campeonato

O 15° Campeonato Veterano do Raspadão será realizado reunindo equipes com jogadores acima de 38 anos.

A competição reúne 10 equipes, divididas em dois grupos. Na primeira fase, as agremiações do grupo A enfrentam as do grupo B. Após a realização de um turno único, classificam-se as quatro primeiras para a segunda fase.

Na segunda fase os confrontos serão dentro do próprio grupo onde o 1° enfrenta o 4° e o 2º pega o 3º. Os vencedores se qualificam para a semifinal, com as duas classificadas do grupo A medindo forças contra as duas melhores do grupo B.

Os grupos

Grupo A: Tijuco Preto, Jr. Aracy, Os Malucos, Panelão e Confiança.

Grupo B: Família Planalto Verde, Galo Doido, Desportivo Central, Canela Seca e Katadão.

