Termina a fase de classificação da Central League

Rodada final definiu os classificados para a fase eliminatória da Central League - Crédito: Divulgação

Em grande estilo chegou ao fim a fase de classificação da Central League, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos e que reúne equipes de toda a região.

No final de semana prolongado foram definidos os classificados, lembrando que o torneio conta com equipes de São Carlos, Ibaté, Araraquara, Matão, Gavião Peixoto, Guariba, Bocaina e Descalvado.

Nos jogos de sábado, em São Carlos, o Salesianos/Chuteira de Ouro recebeu Ibaté nas categorias sub12 (vitória por 4 a 0), no sub14 (vitória por 1 a 0) e no sub16 (vitória de Ibaté por 3 a 1).

Em Guariba, a Apafug/Rions Guariba recebeu o Fundesport/Araraquara e no sub12 ocorreu o empate em1 a 1; sub14 vitória de Araraquara por 3 a 2 e novamente empate no sub16 em 2 a 2.

Na segunda-feira, 1, o Guarani Matão recebeu o Flamingo de São Carlos e na primeira partida os visitantes venceram no sub12 pelo placar de 6 a 0; no sub14 e sub16 boas vitórias do time da casa, respectivamente por 8 a 1 e 5 a 0.

CLASSIFICADOS

Encerrados os jogos classificatórios, foram definidas as quartas de final da competição. Todas as partidas passam a ser eliminatórias (ida e volta).

SUB14

Adesm x Descalvado

Guarani/Matão x Flamingo

Apafug/Rions/Guariba x Salesianos/Chuteira de Ouro

Fundesport/Araraquara x Ibaté.

SUB16

Bocaina x Fundesport/Araraquara

Ibaté x Flamingo

Adesm x Apafug/Rions/Guariba

Guarani/Matão x Salesianos/Chuteira de Ouro

SUB12

De acordo com o regulamento, se classificaram os quatro primeiros, que vão direto a semifinal.

Salesianos/Chuteira de Ouro x Ibaté

Fundesport/Araraquara x Flamingo.

