Técnico que treinou time de São Carlos integra comissão da seleção universitária

Pan, quando dirigia São Carlos na Superliga B 2023 - Crédito: Jonas Bezerra

No final do mês de maio, o técnico Alexandro Pan, que dirigiu São Carlos na Superliga B 2023 de vôlei feminino, recebeu convite de Evandro Elias Pontes (Chapecó/SC), técnico da Seleção Masculina Universitária do Brasil, para integrar a comissão técnica juntamente com ele e também com Fabiano Girotto (APAV Concórdia).

“Fiquei muito feliz. Primeiro porque o Evandro fez convite pelo trabalho que fizemos na Superliga B pela AGEE/São Carlos. E, também, por me conhecer desde a época que era jogador ainda e confiar demais no meu trabalho”, destaca Pan.

Indagado sobre que representa integrar a comissão técnica, Pan esclareceu: “É a primeira competição em nível internacional que estarei participando. Para mim é uma satisfação enorme. Estaremos enfrentando adversários como EUA, Rússia, Polônia, Japão e outras mais que vão com suas seleções B do país. O nosso trabalho será difícil, pois iremos com atletas mais novos sem passagem pela seleção, mas com um potencial muito grande pra evoluir”.

Sobre a expectativa do Brasil, o técnico Pan frisa também que cada jogo será uma decisão. “Fazer um bom campeonato e ir subindo etapa por etapa. Teremos grandes desafios e será uma final a cada dia que entrarmos em quadra”.

Todos os atletas que compõem a seleção brasileira são de nível de Superliga e muitos já com passagens pela Europa, jovens talentos que estarão também buscando um crescimento dentro do esporte.

Sobre as principais seleções favoritas ao título, Pan esclareceu que todos os países participantes irão com a sua seleção “b”, dando oportunidades aos seus atletas que estão a um degrau da seleção principal.

Sobre o convite, Pan destacou: “Primeiro tenho que agradecer a Deus e à minha família que sempre estão ao meu lado para que eu possa crescer cada vez mais como treinador. Tenho muito ainda a aprender e busco isso a cada dia que passa, seja dentro das quadras ou fora dela, lendo muito e ouvindo grandes líderes”.

Já, sobre esse grande momento na carreira ele afirma que “o que estou vivendo é de felicidades e gratidão, pois desde quando iniciei como treinador em 2006, todo o esforço e trabalho foi pensando em chegar a disputar algo pelo meu país”.

A competição acontece do dia 26/07 à 09/08 na cidade de Chengdu, na China.

Leia Também