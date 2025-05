Técnico de voleibol, são-carlense Djairo Lima assume o comando do Campo Grande Vôlei

O técnico de voleibol, o são-carlense Djairo Lima segue firme em sua trajetória de desenvolvimento do esporte e formação de atletas. Com passagens marcantes por equipes tradicionais como Ibaté, Country Clube São Carlos e AVS em Minas Gerais, onde conquistou diversos títulos, Djairo expandiu seus horizontes em 2022 ao iniciar um trabalho de revitalização do voleibol no município de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul.

Seu trabalho na cidade resultou em uma verdadeira transformação do cenário local da modalidade, revelando talentos que hoje integram equipes de expressão no cenário nacional, como Praia Clube (MS), ASA (PR), A.A.B.B Limeira (SP) e Fluminense (RJ).

Com o sucesso do projeto em Chapadão do Sul, Djairo foi convidado a integrar uma nova iniciativa: o Campo Grande Vôlei, projeto de alto rendimento apoiado pela Fundesporte MS. A equipe é, atualmente, a única representante do estado nas competições nacionais de base, um marco histórico para o voleibol sul-mato-grossense.

Nesta semana, Djairo e sua equipe participam do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-21, que acontece na cidade de Osasco (SP). O Campo Grande Vôlei estreou nesta segunda-feira (05) com derrota para o Instituto Ace (GO), em jogo disputado e marcado por equilíbrio.

Confira os próximos confrontos da equipe na fase de grupos:

06/05 (terça-feira), às 12h : Campo Grande x Nação Colorada (GO)

07/05 (quarta-feira), às 10h30 : Campo Grande x Clube do Remo (PA)

07/05 (quarta-feira), às 17h00: Osasco (SP) x Campo Grande

A fase final do campeonato acontece entre os dias 8 e 10 de maio, com quartas de final, semifinais e a grande decisão. O desempenho da equipe nesta primeira fase será determinante para os próximos passos.

