sexta, 26 de dezembro de 2025
Esportes

Team Pedro Muay Thai se destaca no campeonato Day of War em Descalvado

26 Dez 2025 - 09h24Por Jessica Carvalho R
A Team Pedro Muay Thai, teve uma participação de destaque no campeonato Day of War, realizado no domingo (21), em Descalvado, com apresentações que evidenciaram alto nível técnico, preparo físico e forte espírito competitivo dos atletas.

Um dos destaques foi Otávio Augusto “Pulga”, que conquistou a vitória por decisão por pontos após uma atuação segura e consistente. O atleta controlou o combate do início ao fim, demonstrando maturidade, estratégia e excelente leitura de luta.

Outro nome que chamou a atenção foi Diógenes Matheus “Sampa”, conhecido como Dege. Com postura firme e pressão constante, o atleta venceu por WO, após a desistência do adversário. O confronto, no entanto, já tem reencontro marcado para o mês de julho, prometendo um duelo ainda mais aguardado entre os lutadores.

As lutas foram marcadas por equilíbrio, disciplina e respeito mútuo, refletindo o trabalho sério e contínuo desenvolvido nos treinos da equipe.

Confrontos realizados

  • Luta 7 – Categoria Juvenil (77kg)
    Otávio Augusto “Pulga” (Academia Mestre Pedro) x Henrique Hamma (Thai Family)

  • Luta 10 – Categoria Adulto (68kg)
    Diógenes Matheus “Sampa” (Academia Mestre Pedro) x Arthur Longatto (Fheras Thai)

 

