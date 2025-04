Tarda, mas não falha e Amadorzão deve começar dia 18 de maio

Zuzão será um dos palcos do Veterano e do Amadorzão - Crédito: Lourival Izaque

Demorou, mas a bola irá rolar em 2025 pelo Campeonato Amador e pelo Veterano 45+, ambos torneios organizados pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. A confirmação foi feita na tarde de sábado, 12, pelo presidente da entidade, Luís Marcelo Rocha Ferreira.

A princípio, o Amadorzão começa no dia 18 de maio e hoje tem confirmadas 12 equipes. Mas as inscrições permanecem abertas até o dia 30 de abril e o número de participantes pode aumentar. Já o Veterano 45+ tem 14 equipes confirmadas e a bola irá rolar no dia 17 de maio.

De acordo com Luís Marcelo, estão confirmadas no Amadorzão, o Vasco, Mairiense, Zavaglia, Tijuco Preto, SCBN, Jardim Gonzaga, Os Prédios, Red Bull, Primos, Unidos da Vila, Polêmicos e Ponte Preta.

No Veterano 45+ buscam o título da temporada 2025, o Munique, Desportivo Central, Pinhal, Inter, Aliança, São João Batista, Delta, Fortaleza, Cruzeiro do Sul, Dínamo, Vasquinho, Vitória, Arsenal e Bandeirantes.

Promessa de melhorias

De acordo com Luís Marcelo, este é o terceiro ano que está à frente da Liga e em 2025, a expectativa é que seja realizado o melhor campeonato que a entidade já promoveu. “Haverá melhorias, mais clubes, mais incentivo e esperamos que com certeza seja marcante até porque é o de nossa despedida. Hoje temos 12 equipes em cada categoria, porém as inscrições vão até o dia 30 de abril e pretendemos iniciar conforme combinado com a Secretaria de Esportes, no dia 18 de maio”, salientou o dirigente.

Luís Marcelo comemorou o fato de poder comandar o futebol amador pelo terceiro ano, salientando que está feliz porque, quando assumiu a Liga, as primeiras decisões foram difíceis. “Pegamos ela (Liga) defasada e desacreditada, mas conseguimos fazer um bom primeiro ano, melhoramos no segundo ano e temos certeza que esse, o terceiro ano, vai ser melhor ainda, com o apoio dos clubes, da Secretaria de Esportes. A gente tem uma grande esperança de ser um campeonato para ser marcado na história do futebol amador de São Carlos”, analisou, salientando que as equipes tradicionais do futebol amador da cidade estão confirmadas. “São times extremamente conhecidos, bem estruturados e que estão com investimento muito alto em busca do título. Isso faz acreditar que estamos no caminho certo porque o investimento das equipes para poder ganhar o campeonato está sendo muito valorizado e isso nos deixa muito feliz. Tenho certeza que vai ser um campeonato excepcional”, garantiu. “No dia 30 de abril encerramos inscrições e vamos fazer o congresso técnico logo depois para poder rever o regulamento, acertar as punições e o que for melhor para os clubes como todos os anos, pois quem eles que dão a palavra final”.

Por fim, Luís Marcelo disse que sua gestão foi marcada por bons momentos e disse que carrega o sentimento de dever cumprido. “Foram três anos de muito trabalho, árduo. Contei sempre com apoio o do meu vice-presidente Henrique Ludovico e com certeza será um ano de encerramento melhor ainda. Estamos muito felizes, muito agradecidos pela confiança dos clubes no nosso trabalho e aguardamos o final do ano para uma grande festa e uma grande despedida”, finalizou.

