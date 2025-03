Taquaritinga vence Vocem e entra no G4

Em São Caetano, Grêmio se afundou com mais uma derrota na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Taquaritinga segue pegando o elevador na tabela de classificação do Paulista A4. Na manhã deste domingo, 2, a equipe voltou ao Adail Nunes da Silva para encarar o Vocem, na sequência da 11ª rodada, e fez o dever de casa ao vencer por 2 a 0.

Com o resultado, o Taquaritinga foi a 20 pontos e saltou para a quarta colocação da tabela de classificação, abrindo quatro de vantagem para a Inter de Bebedouro, primeiro time fora do G8. Do outro lado, com oito, o Vocem aparece na vice-lanterna.

A rodada se encerra nesta quarta-feira, 5, quando a partir das 15h, o União Barbarense encara o Osasco Audax, no estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste.

As equipes voltam a campo para a 12ª rodada apenas no próximo sábado, 8, quando a partir das 16h o Taquaritinga encara o Grêmio São-carlense, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, pouco antes de Vocem e União Barbarense, às 19h30, no Tonicão. (com FPF)

Resultados

Matonense 2 x 3 Barretos

Joseense 2 x 2 Nacional

Jabaquara 0 x 1 Araçatuba

Paulista 3 x 5 Colorado Caieiras

São Caetano 2 x 1 São-Carlense

Inter de Bebedouro 1 x 1 Penapolense

Taquaritinga 2 x 0 Vocem

Quarta-feira, 5

15h - União Barbarense x Osasco Audax

