Taquaritinga e São Caetano goleiam em rodada com cinco empates

Em Barretos, Grêmio empatou em um jogo movimentado e bem disputado - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A sexta rodada do Paulistão A4 aconteceu nesta quarta-feira, 12, com três jogos à tarde e os outros cinco pela noite. Taquaritinga e São Caetano se destacaram pelas goleadas, em dia que terminou com cinco empates.

O Taquaritinga foi até o Silvio Salles, em Catanduva, para superar a Matonense por 4 a 0, com gols de Eric Silva e Luan, duas vezes cada. O resultado leva o Taquaritinga a dez pontos, em quinto lugar, enquanto a Matonense segue em último, com seis derrotas.

Fábio Azevedo, duas vezes, e Vinícius Spaniol decretaram a vitória do São Caetano contra o Araçatuba, no Anacleto Campanella, alcançando 12 pontos na vice-liderança, enquanto o Araçatuba segue com dez, em sexto.

O terceiro vencedor da rodada foi o líder Paulista, batendo o Jabaquara por 1 a 0 no estádio Espanha, com gol de Mariano cobrando pênalti, alcançando 18 pontos, diante de um Jabaquara 14º colocado, com cinco pontos.

Luiz Henrique colocou o São-carlense na frente do placar no Estádio Fortaleza, enquanto Douglas e Felipe Melo viraram o jogo para o Barretos no Estádio Fortaleza, mas Joãozinho decretou o empate em 2 a 2 que mantém o Barretos em sétimo, com nove pontos, e o São-carlense em 11º, com sete pontos.

No estádio José Liberatti, em Osasco, o Osasco Audax saiu na frente com Prates, mas viu o Vocem fechar o placar em 1 a 1 após gols de Jonathan Da Hora, levando o time de Assis a seis pontos, em 13º, enquanto os osasquenses são o primeiro na zona de rebaixamento, em 15º, com três pontos.

Outros três jogos ficaram no zero a zero. Um deles no Antônio Guimarães, em Santa Bárbara d'Oeste, onde o União Barbarense, nono colocado, com oito pontos, empatou com o terceiro colocado Joseense, que tem 11.

Penapolense e Colorado Caieiras repetiram o placar no Tenente Carriço. O time de Penápolis é o 12º, com seis pontos, enquanto o Colorado fecha a zona de classificação, com oito pontos. Já no Sócrates Stamato, a Inter de Bebedouro conquistou o ponto que a fez chegar dez, na quarta posição, enquanto o Nacional é o décimo, com sete pontos. (com FPF)

Resultados

Jabaquara 0 x 1 Paulista

Matonense 0 x 4 Taquaritinga

União Barbarense 0 x 0 Joseense

Penapolense 0 x 0 Colorado Caieiras

Inter de Bebedouro 0 x 0 Nacional

Barretos 2 x 2 São-carlense

Osasco Audax 1 x 1 Vocem

São Caetano 3 x 0 Araçatuba

