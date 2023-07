Taekwondo traz um troféu e oito medalhas dos Regionais

Equipe são-carlense de taekwondo fez bonito em Lençóis - Crédito: Divulgação

A equipe de taekwondo de São Carlos fez bonito nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista. Comandada pelo técnico Edvaldo Pereira da Silva, o time esteve em ação na quinta-feira, 13 e na sexta-feira, 14 no Grêmio Recreativo da Lwart e honraram o nome esportivo da cidade.

A equipe masculina ficou com a terceira colocação no geral e conquistou um troféu. Individualmente foram ainda mais oito medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e três de bronze.

Satisfeito, Edvaldo garantiu que seus atletas foram dedicados e intensos, merecedores das conquistas.

“A equipe obteve bons resultados, mesmo com a disputa desafiadora. Atingimos as expectativas para o evento. Os atletas vêm mantendo dedicação aos treinos, preparando-se para as próximas competições ao longo do segundo semestre”, observou.

AS MEDALHAS

Masculino Individual

Poom-se/forma

Guilherme Bergamim - bronze

Kyorugui/Combate

Categoria feminino talento (faixa colorida)

Acima de 67kg:

Beatriz Campagnolo - ouro

Até 49kg:

Ingrid Brambilla - bronze

Categoria masculino elite (faixa preta)

Até 80kg:

Felipe Paiva - ouro

Até 68kg:

Octavio da Motta - prata

Acima de 80kg:

Homero Pacheco - prata

Categoria masculino talento (faixa colorida)

Acima de 80kg

Guilherme Bergamim - prata

Até 80kg

Diego Celloni - bronze

