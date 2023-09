Taça São Carlos movimentará a cidade e terá 20 equipes

Pakabá estreou com o pé direito e emplacou 10 a 1 no Jockey Club - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, foi o palco da abertura da Taça São Carlos de Futsal, competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos (LDSC).

O evento reúne 20 equipes divididas em quatro grupos com cinco times cada. Dois representantes são da região. De acordo com os organizadores, os jogos irão acontecer, além do ginásio de esportes do Jardim Pacaembu, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, no Aristeu Favoretto, na Redenção e no Milton Olaio Filho, no Jardim São Paulo.

O Pakabá Futsal e Samba e o Jardim Jockey Clube realizaram o jogo de abertura. Em seu primeiro jogo considerado oficial o Pakabá conseguiu com uma grande atuação e goleou o adversário por 10 a 1, gols de Vitinho (5), Caio, Andriw, Igor, Lucas e Wellinton. João fez o tento de honra do Jockey. O segundo jogo da noite ficou apresentou a vitória do Zé Bebeu em cima do União Douradense por 7 a 4. As duas partidas foram pelo grupo A.

Na noite desta quarta-feira, 20, pelo grupo B, mais duas partidas, a partir das 19h45. Abre a rodada dupla o Pé na Porta que encara o Juventude e em seguida, o União da Vila Taquarense pega o Redenção.

O Pakabá volta à quadra na terceira rodada contra o União Douradense, dia 4 de outubro, às 19h45 no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Quem participa

Zé Bebeu, União Douradente, Pé na Porta, Sanka City, Cometa, Meninos da Vila, Deportivo Sanka, União da Vila Taquarense, Madruga, AS Jockey, Aracy, Tijuco Preto, Santa Angelina, Paulistano, Juventude, Mirante, Jockey Club, Pakabá, Redenção e Flamingo.

Leia Também