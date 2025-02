Sub20 da ASF São Carlos terá parada indigesta na Copa da LPF

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Equipe sub20 conhece os primeiros adversários da temporada 2025 - Crédito: Jhonatan Celestino

Foi definido, em congresso técnico, as equipes que irão disputar a edição 2025 da Copa da LPF de Futsal Feminino, que deve começar no próximo mês. Na categoria sub20, oito times confirmaram presença. Entre eles, a ASF São Carlos, que será comandada por Ana Cláudia Bianconi. Estarão presentes também, Araçatuba, Desportivo Mogiano, Embu das Artes, Guarulhos, Guerreiras de Pinda, Indaiatuba e Santos.

Aninha esteve presente ao congresso técnico e disse a reportagem que o otimismo é grande para este ano, com a perspectiva real do time sub20 estar na semifinal.

“Inicialmente vamos trabalhar para se classificar para a fase decisiva. Mas vamos nos empenhar para ficar em primeiro ou segundo lugar na primeira fase. Assim vamos conseguir a classificação direta para a semifinal”, disse.

Como será a Copa

Em sua primeira fase, a Copa da LPF terá um turno único e os dois primeiros colocados se classificam diretamente para a semifinal. As outras quatro equipes disputam uma ‘repescagem’ com a 3ª colocada enfrentando a 6ª colocada e a 4ª colocada encarando a 5ª colocada.

As vencedoras desta ‘repescagem’ se classificam igualmente para a semifinal e enfrentam as duas equipes qualificadas diretamente. As vencedoras da semifinal, obviamente, irão disputar o título da temporada 2025 da Copa da LFP.

Leia Também