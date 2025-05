Sub20 da ASF São Carlos sofre nova derrota na Copa da LPF

Equipe sub20 sofreu novo revés, mas já foca o São José pelo Paulista - Crédito: Divulgação

Se o início da Copa da LPF foi um “mar de rosas”, na parte final da fase de classificação começam a aparecer alguns espinhos e a equipe sub20 ASF São Carlos tem colecionado alguns resultados negativos.

No meio de semana foi derrotada na estreia do Campeonato Paulista para as Guerreiras de Pinda por 6 a 1 e na manhã deste sábado, 17, no ginásio poliesportivo Independência, perdeu para Embu por 2 a 1, pela LPF.

Ana Claudia Bianconi lamentou o resultado negativo e assegurou que sua equipe tinha plenas chances de conseguir um resultado positivo. Porém, não soube aproveitar as chances e pagou caro com a derrota.

Paulista

Mas não há tempo para lamentos. Nesta terça-feira, 20, a partir das 17h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o sub20 estará novamente em ação e pela segunda rodada enfrenta o São José.

As adversárias, segundo Ana Cláudia é uma das que mais realizam trabalho de base no interior paulista e a perspectiva é de um jogo bem complicado e disputado palmo a palmo. A treinadora são-carlense jogou o favoritismo da vitória para as visitantes.

