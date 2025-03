Sub20 ASF SÃ£o Carlos nÃ£o jogou; deu espetÃ¡culo

Compartilhar no facebook

Sub20 mostrou força na estreia da Copa LPF: 9 a 2 em Guarulhos - Crédito: Jhonatan Celestino

O início de ano para o futsal feminino de São Carlos não poderia ser melhor. Vitórias de almanaque. Se o adulto mandou 8 a 0 em São Caetano no adulto, as comandadas de Ana Cláudia Bianconi não deixou por menos e na tarde de sábado, 29, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, em Descalvado, o sub20 ASF São Carlos mandou 9 a 2 em Guarulhos na estreia da Copa da LPF;

Aninha não escondeu a surpresa, já que a equipe é bem jovem e segundo ela, boa parte das atletas além de estarem estreando em torneios oficiais, estiveram em ação em torneios valendo taça, pela primeira vez no ano.

Mesmo assim, ansiedade e tensão de lado, o time são-carlense construiu uma expressiva vitória sobre Guarulhos.

“No início, a tensão e ansiedade foi grande e a equipe não produzia. Cometemos muitos erros e o jogo estava difícil”, disse ao revelar que a ASF vencia por 4 a 2. “Mas na segunda etapa, baixei a marcação e optei pelos contra-ataques. Nosso time conseguiu colocar a bola no chão e elas se acalmaram. Os gols saíram naturalmente e conseguimos marcar mais cinco gols”, vibrou.

Os gols da ASF foram de Analice e Prado (duas vezes cada), Ana Luísa,

Venâncio, Manu, Duda e Red.

