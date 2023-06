Sub17 do Grêmio tem jogo decisivo em Taquaritinga

Sub17 do Grêmio necessita da vitória para sonhar com classificação no Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

“Vencer ou vencer”. Com esta proposta, os jogadores da equipe sub17 do Grêmio entram em campo a partir das 17h deste sábado, 3, para enfrentar o CA Taquaritinga no estádio municipal Adail Nunes da Silva, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista sub15/sub17.

A situação do time orientado pelo técnico Rafael Sundermann é delicada. Com 10 pontos e em quarto lugar, necessita vencer o CAT, atual vice-líder do grupo 4 com 13 pontos. Na última rodada, em casa, contra o Sertãozinho, joga ainda por outra vitória.

Durante a semana, Sundermann treinou a equipe e procurou conversar com os jogadores sobre a necessidade do resultado. Porém alertou para as dificuldades.

“Teremos duas partidas decisivas. Mas para chegar vivo na última rodada, só a vitória interessa em Taquaritinga. Vamos em busca do resultado. O jogo será difícil e o adversário levou a melhor no primeiro turno em nossa casa e temos que reverter para continuar com esperanças de classificação”, disse Sundermann.

O sub15 também estará em ação em Taquaritinga a partir das 9h. Em uma posição mais confortável no grupo 4 da categoria, com 14 pontos (terceiro lugar), vai enfrentar o lanterna (o CAT perdeu todos os jogos até agora). Se vencer, se aproxima da vaga.

SÃO CARLOS

O São Carlos, já eliminado nas duas categorias no Paulista sub15/sub17 também joga neste sábado, 3. As partidas serão no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. A rodada dupla começa às 9h e o adversário será o Novorizontino.

No sub15, o São Carlos tem 8 pontos (5º lugar) e o adversário, na segunda colocação com 19 pontos. No sub17, a Águia é lanterna do grupo com 5 pontos e o Novorizontino lidera com folga (18 pontos).

SUB20

Com remotas chances de classificação para a segunda-fase, a Águia vai estar em ação às 15h deste domingo, 4, no estádio Major Levy Sobrinho.

Com 7 pontos e em 5º lugar no grupo 5 do Campeonato Paulista sub20, terá pela frente a vice-líder Inter de Limeira, que possui 14 pontos. Para continuar com escassa chance de passar para a segunda fase, necessita vencer o adversário. Único resultado que interessa.

