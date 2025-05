Sub17 da AVS/Smec tem dois importantes jogos pela Liga de Campinas

Equipe sub17 tem dois desafios no final de semana: expectativa de bons resultados - Crédito: Zé_Photografy

Após uma breve pausa, a equipe sub17 da AVS/Smec de vôlei feminino terá dois compromissos pela primeira fase da Liga Regional de Voleibol de Campinas. No sábado, 17, às 16h, enfrenta a Caldense, no ginásio de esportes da AA Caldense, em Poços de Caldas/MG e no dia seguinte, às 10h, recebe a visita de Rio Claro, em partida que acontece no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

A equipe comandada pelo técnico Zé Sérgio está há um mês sem jogos oficiais e neste período, aproveitou para treinos intensos e realização de amistosos com o intuito de dar ritmo e preparar as atletas para a sequência da temporada.

“Estamos preparados para os dois jogos. Acredito em dois bons jogos e quem sabe, duas vitórias”, disse o treinador, salientando que a Liga de Campinas é para dar ‘casca’ ao time, uma vez que são jovens atletas. “Estamos disputando um campeonato infanto-juvenil, mas nossas jogadoras são infantis. Mas acredito no potencial do time, pois elas estão maduras e prontas para os desafios”, comentou o técnico são-carlense.

Leia Também