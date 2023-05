Sub15 do Grêmio pega Sertãozinho de olho na vice-liderança do grupo

Pequenos Lobos, otimistas, prometem intensidade para vencer o Sertãozinho - Crédito: Mauro Zanderim Junior

Uma partida considerada fundamental tem a equipe sub15 do Grêmio São-carlense pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista sub15/sub17. Na manhã deste sábado, 6, encara a partir das 9h, o Sertãozinho no estádio municipal Frederico Dalmazo.

O time orientado pelo técnico Evandro de Lima possui 7 pontos e está em terceiro lugar. O adversário, logo atrás, com 4 pontos. Uma vitória poderá colocar a equipe na segunda colocação do grupo que é liderado pela Ferroviária com 12 pontos. O Novorizontino está em 2º com 7.

A partida é considerada “chave” por Evandro que está otimista com o desempenho dos Pequenos Lobos no torneio estadual. "O time vem evoluindo bastante, são atletas novos, que foram captados esse ano e nunca tinham jogado um Paulista”, disse. De acordo com ele, o time entrou na última rodada do turno com uma boa pontuação. “Porém, queremos mais e para isso vamos em busca de mais uma vitória em Sertãozinho. Sabemos que será uma partida muito difícil, porém a semana de treinamentos nos trouxeram muitas respostas boas e esperamos terminar esse primeiro turno com resultado positivo", complementou.

SUB17

A equipe sub17 também encara o Sertãozinho. A equipe está em terceiro lugar no grupo 4 com 6 pontos, enquanto que o Touro dos Canaviais ocupa a 5ª colocação, com 2 pontos. O time são-carlense quer os três pontos para se manter com chances de classificação para a segunda fase.

