Sub15 do Grêmio mantém invencibilidade no Paulista

Grêmio São-carlense fez boa apresentação contra o Novorizontino no sub15: 1 a 1 - Crédito: Divulgação

As equipes sub15 e sub17 do Grêmio São-carlense estiveram em ação pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da categoria na manhã de sábado, 15, no estádio municipal José Antonio Rossi, em Iacanga.

Na oportunidade encararam o Grêmio Novorizontino e realizaram belas apresentações.

Com três gols de Mateus Sefarim, o sub15 manteve a invencibilidade ao empatem em 3 a 3 com os anfitriões.

Já o sub17 foi guerreiro e apresentou um competitivo futebol. Porém não conseguiu um resultado positivo e o time são-carlense perdeu por 3 a 2. Kauã Pinheiro e Victor Gabriel fizeram os gols dos Jovens Lobos.

O próximo compromisso das equipes será no sábado, 22, a partir das 9h contra a Ferroviária. A rodada dupla será no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

