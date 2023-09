Sub11/sub13 do Grêmio precisam vencer para avançar no Paulista

Lobinhos necessitam da vitória para avançar no Paulista sub11/sub13 - Crédito: @ismaeledelmafotografia77

Dois jogos importantes têm as equipes de base do Grêmio São-carlense na manhã deste domingo, 24. São pelos jogos de volta da segunda fase do Campeonato Paulista sub11/sub13. A fase reúne as 32 melhores equipes do Estado.

Às 9h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o sub11 vai encarar o Desportivo Brasil com a necessidade da vitória para avançar a terceira fase do torneio.

No jogo de ida, em Porto Feliz, os Lobinhos foram derrotados pela contagem mínima. Caso devolvam o resultado, o classificado sairá da cobrança de penalidades máximas. Uma vitória acima de um gol dos são-carlenses, a vaga estará garantida.

O sub13 também tem uma tarefa difícil. Às 10h30, no campo de grama sintética da Inova, encara o Botafogo, em Ribeirão Preto. No primeiro jogo, no Luisão, empate em um a um. Caso ocorra o mesmo resultado na segunda partida, a decisão também irá para as penalidades. Porém, caso o encontro tenha um vencedor, este irá avançar à terceira fase da competição.

