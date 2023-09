Sub11 e sub13 do Grêmio tem jogos decisivos no Paulista

Pequenos Lobos respiram no Paulista e sonham com vitórias em Piracicaba - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Uma rodada dupla com um significado especialíssimo para as equipes sub11 e sub13 do Grêmio São-carlense que estarão em ação pela 13ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Os jogos começam às 14h deste domingo, 3, no estádio municipal Barão de Serra Negra e o XV de Piracicaba é o adversário da vez.

Em ambas as categorias, o Grêmio possui boas chances de classificação. Mas, para não depender de resultados, precisam vencer os adversários.

O sub11 por exemplo está em 5º lugar com 18 pontos e terá pela frente o líder do grupo 4. O Nho Quim lidera com 25 pontos. Para os Pequenos Lobos, a vitória é fundamental.

No sub13 a situação é um pouco mais tranquila. Porém, a vitória é importante para manter este sossego. Afinal, também pelo grupo 4, o Grêmio está em terceiro lugar com 21 pontos, dois acima do XV, que tem 19 pontos e está em 4º lugar. Aqui é luta direta pela classificação e um empate, na pior das hipóteses, não é descartado. Entretanto, a vitória pode assegurar a vaga com uma rodada de antecipação.

Leia Também