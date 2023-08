Sub11 e sub13 do Grêmio param no Independente

Lobinhos em ação: bons jogos no estádio Luisão - Crédito: Delma Goncalves

A manhã de domingo, 6, não foi a dos sonhos para as equipes de base do Grêmio São-carlense que estiveram em ação pela fase de classificação do Campeonato Paulista Sub11/Sub13. A rodada dupla aconteceu no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Na oportunidade, os Lobinhos recepcionaram o Independente de Limeira e a manhã não foi das mais agradáveis.

Na abertura da rodada, pelo sub11, os visitantes impuseram o ritmo de jogo e conseguiram uma surpreendente vitória por 3 a 0.

Já no sub13, um empate em 2 a 2 com o atacante Vitinho em manhã inspirada e autor dos dois gols do time são-carlense.

O próximo compromisso dos Lobinhos será novamente no Luisão, quando encaram o Velo Clube de Rio Claro a partir das 9h.

