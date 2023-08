Sub11 e sub13 do Grêmio encaram líderes em Araraquara

Lobinhos terão desafio complicado em Araraquara: encaram o líder do Estadual - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Líder no grupo 4. Tanto do sub11 como do sub13. A garotada do Grêmio São-carlense terão obstáculos complicados a partir das 9h deste domingo, 20, no estádio municipal Dr. Cândido de Barros, em Araraquara.

Pela fase de classificação do Campeonato Paulista sub11/sub13, os Lobinhos terão pela frente adversários que estão na primeira colocação.

No sub11 a Ferroviária lidera com 21 pontos e o Grêmio está na quinta colocação com 15 pontos. No sub13, o time araraquarense tem 23 pontos e comanda o grupo, contra 18 pontos do Grêmio, que está em terceiro lugar.

Nas duas categorias, o Grêmio busca reabilitação, já que estão a duas rodadas sem vencer. Para ‘azedar’ um pouco mais o molho, a rodada dupla será fora de casa.

Mesmo tendo em vista os fatores adversos, o técnico Deiviti Cremonesi que comanda a equipe sub13 mantém o otimismo, salientando que foi feito durante a semana, um trabalho intenso em busca da reabilitação e a motivação dos atletas.

“Será uma partida importante e dificílima, pois enfrentaremos uma equipe de primeira divisão, líder do grupo e uma das referências no trabalho de formação de atletas”, disse. “Entretanto, nossa equipe está preparada e tem evoluído constantemente, realizando ótimos jogos. Em relação a necessidade de vitória, como dito anteriormente, todos jogam para vencer, entretanto a construção de como vencer, é o mais importante dentro do processo inicial de formação, pois nessas idades os garotos oscilam bastante entre uma partida e outra. Assim, a necessidade de não focar somente no resultado final de uma partida”, comentou.

