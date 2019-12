Sub11 do Multi Esporte/La Salle faz história ao vencer equipe do Santos campeã mundial

Crédito: Divulgação

Um dia para ficar marcado na vida dos atletas do Centro Esportivo Multi Esporte/La Salle. Uma manhã de jogos inesquecíveis na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, onde por lá passaram os maiores craques do futebol brasileiro. Uma quadra que ídolos como Neymar, Diego Ribas, Ganso, Gabriel Barbosa, Robinho, Rodrygo entre outros iniciaram a carreira e sua vida no futebol.

E muitos desses meninos que enfrentaram os atletas do CE Multi Esporte/La Salle no futuro poderão estar brilhando no cenário do futebol.

Os atletas da equipe sub11 de São Carlos (2008), enfrentou uma equipe do Santos que foi Campeão Paulista, Brasileira, Sul américa, e Mundial (Barcelona 2017) com atletas que já estão brilhando no futebol de campo e foram campeões paulista 2019 e mesmo assim fizeram história ao vencer o Santos FC dentro do ginásio de esportes da Vila Belmiro.

Um jogo intenso, muito movimentado, com belos gols e acima de tudo com duas equipes jogando futsal de altíssimo nível. Ao final de uma hora de jogo, além da vitória por 11 a 9. “O mais gratificante foi receber muitos elogios da comissão técnica do Santos, que ficaram encantados com nossa equipe, uma equipe que joga com bola no chão tempo todo, e enfrentou Santos de igual para igual, com muitos atletas de alta qualidade, que despertou interesse para próximo ano. Isso mostra que estamos no caminho certo, formando atletas e não pensando na vitória a qualquer preço. Nossa Metodologia e “case” de formação é muito parecido com o do Santos”, disse o técnico Renato Natella.

Na sequência da manhã de jogos, após o show do jogo da equipe sub11, os pequenos atletas que torceram muito e vibraram com no primeiro jogo, entraram em quadra para seu maior desafio do ano: enfrentar os campeões paulista. Os jogos nessas idades foram também de uma hora cada categoria, divididos em quatro tempos para todos atletas pudessem ter muita participação e serem observados. O sub10 entrou em quadra nervoso pela atmosfera do jogo e foi derrotado. Em seguida o sub9 entrou em quadra para enfrentar o atual campeão paulista (equipe que irá ao Mundial) e também foi derrotado. Para encerrar a manhã de jogos equipe sub8 enfrentou o vice-campeão paulista e fez um jogo espetacular, propondo jogo e marcando forte, dificultando as ações da equipe santista, sempre jogando com bola no chão, sem chutões. Após uma partida intensa nova derrota são-carlense.

“Ao final dos jogos recebemos muitos elogios em nossa forma de jogar, nossa metodologia muito elogiada pela comissão técnica do Santos, não mudará, estaremos sempre preocupados com a formação do atleta por completo não apenas no "ganhar a qualquer custo". Além da equipe sub11 que fez história, nossos pequenos atletas das equipes sub8, 9 e 10 fizeram bonito, jogaram contra as melhores equipe do Brasil, enfrentaram seu maior desafio e não deixaram de fazer o que treinam, muita dedicação, esforço e acima de tudo jogando com bola no chão, se doando a cada lance, até a última gota de suor. A vitória não veio no jogo, mas trouxeram uma vitória bem maior para a vida toda: o respeito, admiração e muitos elogios da comissão técnica do Santos e de todos que ali estavam presentes. Vários atletas despertaram interesse e estarão sendo avalizados em 2020, isso é motivo de orgulho e realização de um trabalho sério e com muita responsabilidade. Foi uma manhã de jogos inesquecíveis para todos e assim encerramos nossas atividades de 2019 com chave de ouro e já planejando 2020 muito melhor. Fica nossos agradecimentos aos pais, familiares e amigos que de forma direta ou indireta nos apoiaram e nos ajudaram a ter o sucesso que foi 2019 e que em 2020 possamos ter mais sucesso ainda e contamos de todos para alcançar nossos objetivos”, finalizou Natella.

