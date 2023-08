Sub11 do Grêmio foca vitória e liderança do Paulista

SIGA O SCA NO

Rodrigo (dir.): “Vamos buscar a vitória para garantir os três pontos e continuar em busca da classificação” - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Pela segunda rodada do returno, o Grêmio São-carlense tem rodada dupla na manhã deste domingo, 6, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. A partir das 9h, pelo grupo 4 do Campeonato Paulista sub11/sub13, recebe o Independente de Limeira.

Para as pretensões de ambas equipes, somente vitórias estão no “cardápio”, afinal, nas primeiras colocações e a pouca distância dos líderes focam, no mínimo, a classificação para a segunda fase em ambas categorias.

O sub11 por exemplo está em 4º lugar com 14 pontos (a dois da primeira colocação) e terá pela frente um adversário que está em 6º lugar com 11 pontos e sonha com a classificação.

Por este motivo, o técnico Rodrigo Martins aguarda uma partida bem complicada, com um adversário que deve impor dificuldades.

“Não existe jogo fácil”, disse. É uma equipe (Independente) que tem jogadores que podem decidir uma partida em jogada individual. No primeiro turno fomos surpreendidos na casa deles, e nesse jogo não podemos vacilar”, complementou.

De acordo com Rodrigo, em Santa Bárbara o sub fez uma ótima partida, o que deixa o grupo otimista. “Trabalhamos muito essa semana. Agora, jogando em casa, vamos buscar a todo momento a vitória para garantir os três pontos e continuar em busca do maior objetivo que é a classificação”, ponderou.

Pelo sub13, a meta é a mesma. O Grêmio está em terceiro lugar com 13 pontos no grupo 4 e o time limeirense faz uma campanha irregular, com apenas 7 pontos e na sétima colocação. A expectativa é, igualmente, de uma boa vitória, somar mais três pontos e encostar de uma vez na liderança.

