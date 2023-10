Sub11 do Grêmio e MAC não saem do zero no Luisão

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 08h23

02 Out 2023 - 08h23 Por Marcos Escrivani

Um jogo bem disputado no Luisão, tiveram como protagonistas os times sub11 de Grêmio e MAC - Crédito: @ismaeldelmafotografia77

A decisão do classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista sub11/sub13 ficou para o jogo da volta entre Grêmio São-carlense e Marília AC.

No jogo de ida pelas oitavas de final, realizado na manhã de domingo, 1, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em empate em 0 a 0.

Apesar das equipes em ação não conseguirem o sonhado gol, a partida foi eletrizante e cheia de alternativas, com as duas equipes criando várias chances de gol.

O segundo e decisivo jogo que irá apontar uma das classificadas para as quartas de final será a partir das 9h de domingo, 8, no estádio municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.

Um novo empate e a decisão será através das penalidades máximas. Ou quem vencer, leva a vaga.

Hoje, os Lobinhos já estão entre as 16 melhores equipes do Estado na categoria sub11.

