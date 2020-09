Sub-20 do Grêmio aguarda pronunciamento da Federação para início das atividades

Dedé faz monitoramento de atletas sub20 em São Carlos e região e pretende montar uma equipe competitiva - Crédito: Marcos Escrivani

Enquanto a equipe profissional do Grêmio São-carlense continua a preparação para o Campeonato Paulista da Série B, a equipe sub-20 deverá ter novidades nos próximos dias para iniciar as atividades em 2020.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou no mês passado a intenção de realizar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2020, mas devido poucas equipes manifestaram interesse em participar, isso pode acarretar o cancelamento da competição.

Com relação a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que normalmente ocorre em janeiro, a diretoria do Grêmio aguarda o pronunciamento da entidade máxima do futebol de São Paulo.

Apesar dessas incertezas o treinador André Bernal continua monitorando em toda a região, atletas que futuramente poderão fazer parte do elenco. "Mesmo ainda não tendo algo concreto, estamos de olho em São Carlos e da região que em breve irão fazer parte do nosso time. Minha ideia é poder montar uma equipe competitiva acompanhando a filosofia da equipe profissional. Espero logo podermos iniciar as atividades visando competições que virão”, disse o treinador do time júnior.

