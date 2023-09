SSC A e Golden Team realizam jogo solitário na Copa Elisângela Rebordões

Golden Team joga de olho na reabilitação no campeonato - Crédito: Zé_Photografy

Um jogo bem animado. Esta é a expectativa para a partida solitária da fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino, programada para às 10h deste domingo, 10, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

Frente a frente, duas agremiações que buscam melhores colocações e focam campanhas bem regulares e com isso chegarem forte para a fase final da competição.

De um lado, o São Carlos Clube A, com 4 pontos, da técnica Sandra Mara. Animadas com a vitória sobre Ibaté por 3 sets a 0, as atletas querem engatar o segundo resultado positivo para consolidar a reabilitação.

Do outro, o aguerrido Golden Team de Américo Brasiliense, do técnico Balú que está em 7º lugar com 12 pontos e uma vitória pode chegar a 15 e entrar na briga pelo G4 da série ouro. O time visitante vem de uma derrota por 3 sets a 0 para a UFSCar e o resultado positivo é considerado importante para dar novo ânimo para as atletas brasilienses.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 24 pontos

2. Elite, 21 pontos

3. Country Club, 15 pontos

4. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

5. Caaso, 13 pontos

6. UFSCar, 13 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 4 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

