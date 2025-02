Sob pressão, São Paulo tem que vencer o São Bernardo

Sob pressão, Zubeldía deve colocar força máxima no ABC paulista - Crédito: Erico Leonan / São Paulo FC

Sob pressão e com um futebol irregular, o São Paulo, do técnico Luís Zubeldía entra em campo às 18h30, deste domingo, 23, no estádio municipal 1º de Maio com a obrigação de vencer o já classificado São Bernardo, no encerramento da primeira fase do Paulistão.

O São Paulo está em 1º no grupo C, com 16 pontos, mas realiza uma campanha ruim e não vence a cinco jogos e necessita da vitória para manter a ponta. Classificado, o São Bernardo quer confirmar a melhor campanha no grupo D, onde lidera com 23 pontos, para manter a vantagem no ‘mata’.

A pressão em cima do Tricolor é grande, pois caso empate e o Novorizontino, que está em segundo um ponto atrás vença o Botafogo em Ribeirão Preto, será ultrapassado e irá decidir a vaga para a semifinal no interior paulista.

Por este motivo, Zubeldía deve escalar a equipe que considera titular para buscar a vitória no ABC paulista.

A rodada

Ponte Preta x RB Bragantino

Velo Clube x Água Santa

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Botafogo x Novorizontino

São Bernardo x São Paulo

Mirassol x Palmeiras

Inter de Limeira x Santos

Classificação

Leia Também