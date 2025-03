Sob pressÃ£o, GrÃªmio encara o SÃ£o Caetano necessitando da vitÃ³ria

Em situação delicada, Grêmio joga no ABC e tem que vencer o São Caetano - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um teste de superação com um ingrediente bem amargo: o Grêmio São-carlense estará em campo novamente pelo Campeonato Paulista da Série A4 e encara a partir das 15h, no estádio municipal, Anacleto Campanella, o São Caetano.

O 'cardápio' gremista é indigesto, ainda mais levando em consideração que o time vem de uma derrota em casa para o Jabaquara de Santos na tarde de quinta-feira, 27, por 1 a 0 e após exatas 48 horas, vai encarar o vice-líder em outro jogo que promete um calor escaldante.

Se não bastasse essas adversidades, o técnico Marcus Vinícius terá o desfalque de um dos principais jogadores: o zagueiro João Victor cumpre suspensão automática. Por outro lado, retorna o atacante Joãozinho.

A situação do Grêmio é desconfortável. Restam cinco rodadas para o encerramento da fase de classificação. Em 11º lugar com 11 pontos, a equipe luta em frentes: a primeira, vencer para fugir de uma vez do perigo de um rebaixamento para a Bezinha. A outra, igualmente vencer para alimentar, ainda, a possibilidade de uma classificação entre os oito melhores, já que o Araçatuba, 8º colocado, está a três pontos e soma 14 no momento.

Uma fórmula máxima

Em 10 rodadas, o Grêmio acumula duas vitórias, cinco empates e três derrotas. Apesar das modificações realizadas ao longo da campanha nesta fase, o técnico Marcus Vinícius pena para achar o onze titular, pois a equipe patina e não engrena, com os jogadores não oferecendo um jogo plausível de acordo com o investimento feito pelo clube.

Marcus salienta que o time ainda não rendeu o esperado vai, após 48 horas, colocar em campo o que tem de melhor. Entretanto, uma dúvida, é Gustavo Cabelo que saiu de campo contra o Jabaquara com dores musculares.

Sobre o adversário deste sábado, ele salienta que o São Bernardo estaria classificado. Mas alerta sobre a dificuldade do encontro, pois o Grêmio não pode errar. "Teremos que fazer um jogo quase perfeito para que possamos buscar o resultado, sem ter erros e nem riscos", pontuou.

O comandante gremista reconhece que a situação é complicada e que hoje o clube olha para todas as possibilidades na A4. "Temos que olhar os dois lados da tabela. Hoje a nossa meta é vencer o jogo, pois nos livra de qualquer situação quando ao Z2 e nos deixa ainda com o sonho de G8", finalizou.

A rodada

Sábado, 1

10h Matonense x Barretos

15h São Caetano x Grêmio São-carlense

15h Joseense x Nacional

15h Paulista x Colorado Caieiras

15h Jabaquara x Araçatuba

16h Inter de Bebedouro x Penapolense

Domingo, 2

10h Taquaritinga x Vocem

Quarta-feira, 5

15h Barbarense x Audax

Classificação

