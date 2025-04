Skatistas são-carlenses brilham no Mania Skate Day, em Sorocaba

Vallentina em ação no momento da manobra, quando pula a mesa de piquenique - Crédito: Divulgação

O skate de São Carlos fez bonito e colocou a cidade em evidência no domingo, 27, quando aconteceu o Mania Skate Day, realizado na pista Fronteyra Skate Plaza, em Sorocaba.

A competição reuniu skatista de todo o Estado e três representantes do Skate Sanca Crew, de São Carlos esteve presente com três atletas que garantiram dois pódios e ainda um prêmio pela melhor manobra do evento esportivo.

No principal feminino, foi dobradinha são-carlense nas duas primeiras colocações, com Ysabelly Stapavicci em primeiro lugar e Kathyleen Anne Abrão que garantiu o vice-campeonato. A também são-carlense Vallentina Camilo, no infantil feminino, se destacou no Mania Skate Day com a melhor manobra em sua categoria.

De acordo com Gilberto Camilo, coordenador do time são-carlense, o Estadual de Skate de Sorocaba foi no formato “jam session”, onde cada skatista tem 15 minutos para acertar sua melhor manobra em um obstáculo específico (uma mesa de piquenique).

“Eu estava muito confiante, pois o time vinha treinando muito e se preparando para competições desse nível. Nosso técnico Bruno Confronieri está fazendo um excelente trabalho na preparação das atletas tanto física quanto psicologicamente”, disse. “Gostaria de agradecer o Instituto Janela Aberta, o Jonatan Sampaio e Ana Cristina que são nossos parceiros e que tornam nosso projeto possível”, finalizou.

