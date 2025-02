Skatista são-carlense que se curou da leucemia se destaca em campeonatos de skate ao lado dos irmãos

Talentos da família Martello: de São Carlos para o mundo do skate - Crédito: Divulgação

O jovem Eiki Martello, de São Carlos, está conquistando espaço no skate nacional após superar um grande desafio. Diagnosticado com leucemia aos 8 anos, ele precisou se afastar das pistas por dois anos. Mas desde seu retorno, em 2023, tem se destacado nas competições, ao lado de seus irmãos Kevin e Kemily. A família reside no Rio de Janeiro.

Determinado e apaixonado pelo esporte, Eiki ficou entre os 21 melhores skatistas amadores do Brasil pelo ranking da Confederação Brasileira de Skate (CBSk) no primeiro ano após voltar às competições. No ano seguinte, se sagrou campeão amador em um campeonato estadual no Rio de Janeiro, além de se destacar em circuitos nacionais.

"Meu sonho é ser atleta profissional de skate e representar São Carlos e o Brasil nas Olimpíadas", afirmou Eiki à reportagem. O talento esportivo do jovem são-carlense não vem sozinho. Seus irmãos também se destacam nas competições e juntos chamam a atenção do cenário do skate.

Kevin brilhou nas pistas, terminando 2023 entre os 11 melhores skatistas iniciantes do país pelo ranking da CBSk. Em 2024, subiu ao pódio ao conquistar o terceiro lugar no campeonato estadual do Rio de Janeiro.

A caçula da família, Kemily, mostra que o talento no skate é de família. Em 2023, ela ficou entre as 10 melhores skatistas da categoria infantil e, em 2024, conquistou o vice-campeonato estadual. "Ele é muito guerreiro e esforçado, e merece todas as conquistas. Deus me abençoou com três crianças incríveis", diz a mãe Jéssica.

O apoio que o trio tem recebido tem sido essencial para que eles continuem evoluindo no esporte, colecionando conquistas e levando o nome de São Carlos ainda mais longe no skate brasileiro. “Somos imensamente gratos por ter o apoio da cidade de São Carlos. Já temos conquistas importantes em 2023 e 2024 e esse ano estamos focados e treinando muito para que essas conquistas aumentem”, garante Fábio pai é técnico do trio de talentos da terra.

Fábio também destaca que São Carlos merece uma pista olímpica no nível de competições nacionais e internacionais. “É para que a cidade possa receber circuitos de skate, levando ainda mais o nome da cidade no topo da cena do skate mundial, já que o esporte vem crescendo ainda mais após estar nas Olimpíadas”, opinou.

