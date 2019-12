Skatista são-carlense fica em 8º no Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação

O skatista Francisco Dante, de apenas 11 anos, que frequenta o projeto Skate Cidadão, no CEU das Artes Emilio Manzano, no São Carlos 8, conquistou sábado, 14, a 8ª colocação na categoria mirim no Campeonato Brasileiro de Street, que aconteceu na pista do Parque do Chuvisco, em Campo Belo, na capital paulista.

A competição organizada pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK), em parceria com a Federação Paulista de Skate (FPS), por meio da Lei de Incentivo do Governo do Estado de São Paulo, reuniu os melhores skatistas do país nas categorias mirim, iniciante e amador.

Fran, que ficou na 4ª colocação do Paulista e foi surpreendido com a ampliação no número de atletas convocados para o brasileiro, já que só os três primeiros estavam previamente classificados, passou a dedicar mais tempo aos treinos.

Confiante numa boa colocação, desde a quinta-feira, 12, ele, os pais Cristiano e Aline, foram para São Paulo para que pudesse treinar na pista onde a competição foi realizada.

E tanto esforço acabou sendo recompensado. Na classificatória Fran garantiu vaga entre os finalistas. A chuva encerrou a competição mais cedo, impedindo que ele pudesse concluir sua volta.

“Depois da surpresa na convocação passei a treinar ainda mais. Estou bastante feliz com a 8ª colocação nesse brasileiro, o que me dá mais motivação para melhorar nas próximas competições. Só tenho a agradecer DEUS, meus pais e meus amigos do projeto Skate Cidadão”, conclui Fran.

SKATE CIDADÃO

O projeto social Skate Cidadão São Carlos 8 foi criado em 2017 pelo skatista Rodrigo Riccó e sua esposa Patrícia Riccó. As atividades acontecem de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 11h e das 14h às 18h30 na praça do CEU das Artes Emílio Manzano, no São Carlos 8 e podem participar crianças a partir de 5 anos. Atualmente o projeto Skate Cidadão tem o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura.

