Skate Contest Porto reúne atletas em Porto Ferreira; são-carlense Vallentina conquista 2º lugar

A competição foi dividida por categorias de idade – infantil, mirim e feminino – e seguiu o formato de linha fluida, com cada atleta tendo um minuto para executar suas manobras em duas voltas, valendo a melhor pontuação.

Entre as competidoras, destaque para a jovem Vallentina, de São Carlos, que disputou na categoria infantil feminino (6 a 10 anos). Seis atletas chegaram à final, e Vallentina surpreendeu ao conquistar o segundo lugar com uma volta considerada perfeita.

Apesar do ótimo desempenho, a expectativa não era das melhores, já que a são-carlense vinha se recuperando de uma pneumonia e teve apenas dois dias de treino antes do campeonato. Determinada, conseguiu acertar uma volta completa e garantir o pódio.“Foi uma surpresa que nem ela mesma esperava, mas a alegria foi imensa. Uma verdadeira guerreira, muito feliz com o resultado”, destacou.

No último sábado (30), Porto Ferreira sediou o Campeonato Regional de Skate – Skate Contest Porto, realizado na Skatepark Lourenço Valente, localizada na Vila Real. O evento reuniu dezenas de atletas e contou com a presença de grandes nomes do skate brasileiro, como Denis Silva, Gian Naccarato e Fábio Cristiano, entre outros convidados especiais.