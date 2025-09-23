Sesc São Carlos oferece várias atividades até domingo na 13ª Semana Move

Sesc São Carlos - Crédito: reprodução

A 13ª edição da Semana Move, movimento global de promoção à saúde, está com programação em São Paulo desta segunda-feira (22) até o domingo (28). As 43 unidades do Sesc SP, incluindo a unidade São Carlos, têm atividades gratuitas com o intuito de incentivar o movimento, o bem-estar e a adoção de hábitos saudáveis por meio da prática de atividade física e esportes.

A iniciativa é da Isca (International Sport and Culture Association), com coordenação do Sesc SP no continente americano, e apoio institucional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Para chamar a atenção ao alto índice de inatividade entre os jovens, a ação traz como tema, nesta edição, Geração Movimento, reforçando o convite sobretudo para as gerações Z e Alpha. O evento pretende destacar a importância do movimento físico em tempos de estilo de vida atrelado ao uso excessivo da tecnologia.

Dentre as atividades estão aulas abertas, vivências, cursos e bate-papos com importantes nomes do esporte nacional.

Um dos destaques da programação é a apresentação das atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, com coreografias que unem técnica, arte e expressão, utilizando os quatro aparelhos da modalidade: fita, arco, bola e maças.

Elas vão conduzir uma breve vivência com o público, proporcionando uma experiência de aproximação com a modalidade no dia 26, das 19h às 21h, no Sesc Ipiranga.

A programação da 13ª Semana Move Dividida está dividida em seis eixos:

Move Zen – Atividades que desenvolvem consciência corporal, concentração e controle respiratório, envolvendo diversas técnicas orientais e ocidentais, como Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, dentre outras).

Move Academia – Aulas abertas e treinos funcionais, Condicionamento Físico, Musculação, Crossfit, Dança, Ritmos, Bike Indoor e aulas de ginástica em geral.

Move Água – Atividades físicas ou esportes que acontecem no ambiente aquático, além de encontros com atletas, recreações, festivais e torneios.

Move Esportes – Atividades relacionadas à prática de modalidades esportivas, individuais ou coletivas, em formatos variados como aulas, treinos, torneios, campeonatos, experimentações, bate papos e apresentações de atletas.

Move Empresa – Promoção de atividades esportivas e estilo de vida ativo como uma estratégia para a qualidade de vida dos funcionários.

Move Comunidade – Parcerias para o desenvolvimento em conjunto de atividades físicas e esportivas, ampliando o acesso, fortalecendo vínculos comunitários e valorizando a cultura local.



Destaques da Programação – Sesc São Carlos

MOVE ACADEMIA

Vivência

Desafio GMF

Um circuito de atividades físicas que desafia os participantes a testarem seu nível de condicionamento

físico por meio de provas que envolvem força, resistência, potência, agilidade e velocidade. Venha se

desafiar!

Dia 23/9. Terça, 18h30 às 20h30. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrições com educadores na Sala de Ginástica Multifuncional de 9 a 19/9.

Atividade para alunos inscritos nos cursos físico esportivo do Sesc. GMF fechada durante a atividade.

Lugares limitados. A partir de 12 anos

Aula aberta

Condicionamento Físico

Aula dinâmica e na medida para garantir o treino da semana. Valorizam a participação, a vivência do

treinamento físico e a socialização.

Dia 23/9. Terça, 8h30 e 15h30.

De 24 a 26/9. Quarta a sexta, 8h, 15h30 e 18h30. Galpão.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Aula aberta

Ritmos

Aula de dança com ritmos variados, nacionais e internacionais, elaboradas para desenvolver a

coordenação motora, a expressão, consciência corporal e condicionamento físico. Valorizam a

participação, a vivência na dança e a socialização.

De 24 a 26/9. Quarta a sexta, 18h30.

Dia 27/9. Sábado, 17h às 18h.

Galpão.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

MOVE ÁGUA

Vivência

Caiaque

Modalidade de esporte aquático que consiste em remar em pequenas embarcações, usando remos para

se deslocar na água. É uma atividade divertida para todos os públicos e níveis de experiência, que

promove equilíbrio, força e conexão com a natureza.

Dia 27/9. Sábado, 16h às 18h.

Dia 28/9. Domingo, 10h às 12h e 13h às 18h.

Piscina externa.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

A partir de 6 anos. Podem participar da atividade públicos com e sem deficiências.

É necessário credencial plena e exame dermatológico válido.

Vivência

Escalada e tobogã aquáticos

Vivência da modalidade, realizada em uma parede inflável posicionada na piscina, que permite a

experimentação da prática da escalada com toda segurança e com uma divertida queda na água.

Dia 27/9. Sábado, 16h às 18h.

Dia 28/9. Domingo, 10h às 12h e 13h às 18h.

Piscina externa.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 6 anos

É necessário credencial plena e exame dermatológico válido.

Vivência

Festival de Práticas Aquáticas

Festival de integração entre turmas de Práticas aquáticas com vivência das modalidades aquáticas como

nado sincronizado, jogos lúdicos, natação, mergulho, canoagem entre outros.

Dia 27/9, sábado, às 14h às 16h.

Piscina aquecida.

Grátis. Atividade voltada somente para alunos inscritos nos cursos de atividades aquáticas do Sesc.

Lugares limitados. Podem participar da atividade públicos com e sem deficiências.

MOVE ESPORTE

Vivência

Circuito de Parkour

O Circuito de Parkour é um percurso com obstáculos que estimulam a criatividade, a coordenação e a coragem. Aqui, saltos e escaladas se tornam um jogo, e o corpo vira ponte entre a imaginação e a realidade.

De 24 a 26/9. Quarta a sexta, 19h às 21h. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 6 anos.

Torneios e campeonatos

Festival – Duatlo Portal OK

Esta atividade é especialmente pensada para quem está iniciando a prática do duatlo, e tem como

objetivo contribuir para a democratização do esporte. O evento é composto por provas de ciclismo

11,2Km e duas de corrida 2,8 Km. Categorias: Individual Feminina, Individual Masculina e Equipes Mistas

ou não (2 ou 3 integrantes).

----

Inscrição

De 2 a 7/9: Credencial Plena

De 9 a 21/9: para outras categorias e não credenciados (sujeito a disponibilidade de vaga).

Vagas esgotadas.

----

Dia 28/9. Domingo, 7h às 10h.

Diversos espaços.

Grátis. Lugares limitados.

Menores de 18 anos podem participar mediante apresentação do termo de autorização preenchido pelo

responsável.

Informações para participação em: sescsp.org.br/programacao/festival-duatlo/

A partir 16 anos.

MOVE ZEN

Aula aberta

Kemetic Yoga

Oriundo de uma das civilizações mais antigas da humanidade, o Egito Antigo, o Kemetic Yoga é um

conjunto de práticas que trabalha a respiração consciente e a progressão geométrica dos movimentos.

Nesta aula, venha vivenciar a experiência do yoga africano e conhecer mais sobre essa prática milenar.

Dia 28/9, domingo, 10h30 às 12h. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos

