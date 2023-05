Séries ouro e prata da Champions Cup movimentam praças esportivas de São Carlos

SIGA O SCA NO

Pé na Porta estreou na série prata com empate em 1 a 1 com o Milan - Crédito: Divulgação

O final de semana foi agitado com a realização de jogos das séries ouro e prata da Champions Cup, promovidas pela Liga Desportiva de São Carlos. As partidas que reúnem atletas amadores da cidade e da região, são marcadas por muita emoção.

Pela série ouro as equipes agitaram a quinta rodada da fase de classificação. Destaque para Os Prédios que mantém a liderança com 100% de aproveitamento (15 pontos), seguida pelo Atlético Munique, 13, Santa Angelina, Aracy e Juventus de Ibaté com 12.

Pelo lado de baixo da tabela ainda sem somar ponto está o Romeu Tortorelli que sofreu outra goleada por 7 a 0 do Atecubanos e o Paulista que perdeu por 3 a 0 para o Redenção.

RESULTADOS DA OURO

Juventude 3 x 4 River Plate

Atecubanos 7 x 0 Romeu Tortoreli

Os Prédios 5 x 4 Cruzeiro do Sul

Vila Prado 6 x 1 Sanka City

Juventus 3 x 2 Aracy

Redenção 4 x 1 Paulista

Atlético Munique 3 x 2 Mercenários

Santa Angelina 3 x 0 Mirante

PRATA

Pela série prata foi realizada a primeira rodada com 10 jogos agitando o futebol.

Barbaridade 3 x 0 Holanda

Pé na Porta 1 X 1 Milan

Policarbon 0 x 0 Tijuco Preto

Paulistano 2 x 2 Flamingo

Nem Lá Nem Cá 3 x 0 Proara

Guarani 0 x 4 A.S. Jockey

New United 1 x 3 Taquaral

Santa Fé 4 x 1 Abdelnur

Jardim Jockey Clube 2 x 1 Desportivo Cruz Azul

Cometa 1 x 3 Red Back

A rodada continua nos próximo domingo, 28, com jogos nos campos do Ratti, Vila Isabel, Zuzão l, Água Vermelha, Ribeirão Bonito, Santa Eudóxia e UFSCar.

Leia Também