Série ouro da Champions Cup chega na terceira rodada

O Juventus de Ibaté encara o Cruzeiro do Sul pela série ouro - Crédito: Divulgação

Muita emoção promete ser um dos ingredientes da terceira rodada da fase de classificação da série ouro da ADN Champions Cup, que acontece neste domingo, 30, em São Carlos. A competição é promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Com grandes jogos na cidade e nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. Todos com rodada dupla.

No campo do Ratti, no Jardim Cruzeiro do Sul, um grande clássico da região oeste logo às 8h, entre Vila Prado x Redenção. Às 10h, Cruzeiro do Sul x Juventus de Ibaté.

No campo de Vila Isabel, às 08h, Juventude x Sanka City e às 10h Santa Angelina x Mercenários.

No distrito de Água de Vermelha, às 8h, Atecubanos x Paulista e às 10h, Aracy x Mirante.

Fechando a rodada no distrito de Santa Eudóxia, às 8h30, Atlético Munique x Romeu Tortorelli e às 10h30, Os Prédios x River Plate de Ibaté.

