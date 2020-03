Série B do Paulista de Rugby é suspenso

Crédito: Renan Claro

Em virtude das ações de contenção do COVID-19 (Coronavírus), a Federação Paulista de Rugby emitiu nota nesta segunda-feira, 16, informando a suspensão de suas atividades até o dia 18 de abril. A nota pode ser vista no link http://fprugby.org.br/comunicado-oficial-sobre-o-covid-19/. Com isso, o Campeonato Paulista B, que tem a presença do São Carlos, segue suspenso, ao menos, até a data citada.

O São Carlos, que já havia cancelado seu amistoso de sábado passado bem como os treinos dessa semana, informará sobre suas atividades futuras em suas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram) e site (www.rugbysaocarlos.com.br).

